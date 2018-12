﻿Feestelijke start van fase 1 in ‘Aangenaam Legmeer’

Uithoorn– In de wijk Legmeer-West ontwikkelt en realiseert Van Wijnen 173 woningen als onderdeel van het plan‘Aangenaam Legmeer’. Het project bestaat uit drie fasen. De verschillende fasen hebben ieder hun eigen architectuur en karakter. Zo ontstaat er een unieke wijk. Afgelopen week werd de start van de bouw van de eerste fase feestelijk gevierd.

Fase 1 bestaat in totaal uit 53 koopwoningen, waarvan de architectuur geïnspireerd is op een Oudhollands dorp. In totaal zijn er 7 typen die in nuance van elkaar verschillen. Er zijn hierdoor 14 varianten met een diversiteit inkleur, vorm en maat. Met de ontwikkeling en realisatie van nieuwe woningen op deze plek geven gemeente Uithoorn, Van Wijnen en architect Mulleners &Mulleners invulling aan een grote marktbehoefte in de regio. Door de verscheidenheid aan woningen ontstaat er een wijk voor jong en oud.

Klaar voor de toekomst

Aangenaam Legmeer is klaar voor de toekomst. De woningen zijn energiezuinig,hebben geen gasaansluiting en zijn uitgerust met een bodem-warmtepomp. Deze installatie vervangt de traditionele cv-ketel voor de verwarming en het warm tap water in de woningen. Wethouder Bouma: “De energietransitie – waarbij we van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen overstappen – staat hoog op de (duurzaamheids-)agenda van de gemeente Uithoorn. Dat Aangenaam Legmeer gasloos wordt gebouwd juichen we dan ook van harte toe. Wie straks een woning koopt in dit project, is op dit gebied helemaal klaar voor de toekomst.”