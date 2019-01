﻿Burgemeester Uithoorn nodigt U uit

Uithoorn – Donderdag 24 januari ben ik geïnstalleerd en beëdigd als uw nieuwe burgemeester. Daar ben ik erg trots op. Vanaf maart 2018, het moment waarop ik uw waarnemend burgemeester werd, heb ik al kennisgemaakt met verschillende mensen, het verenigingsleven en bedrijven.

Maar ik wil graag met nog meer mensen in Uithoorn en De Kwakel kennismaken. Daar heb ik -naast mijn reguliere werkzaamheden als burgemeester- de komende drie maanden voor ingepland.

Hoe?

Hoe kan dat het best? Dat laat ik graag aan u over. Mag ik bij u thuis aanschuiven voor het avondeten? Laat u mij uw bijzondere hobby of vaardigheid zien? Neemt u mij mee naar uw (sport-)vereniging of bestuur of laat u me te voet of te fiets de mooiste plekjes van Uithoorn en de Kwakel zien? Drinken we samen een kop koffie? Bij u thuis of bij mij op het gemeentehuis? U bent van harte welkom; alleen, met z’n tweeën of met een groep.

Ik ben benieuwd !

Veel

Ik hoop dat ik vele ideeën mag ontvangen. Maar dat kan ook betekenen dat het druk wordt met aanvragen en ik soms ‘nee’ moet zeggen. Mogelijk kom ik u dan in een andere gelegenheid toch een keer tegen.

Mail uw idee naar bestuurssecretariaat@uithoorn.nl onder vermelding van ‘kennismaken met de burgemeester’ en u hoort wat de mogelijkheden zijn. Wie weet tot snel!