Burgemeester bezoekt Fotokring Uithoorn

Uithoorn – Wie denkt dat burgemeester Heiliegers na een drukke werkdag moe naar huis gaat, had het op dinsdag 30 april mis. Hij kwam vrolijk en fris naar de Fotokring Uithoorn om een clubavond bij te wonen. Het doel: zijn burgers en de verenigingen in het dorp leren kennen. Hij toonde oprechte interesse in de vereniging, die tweewekelijks een kringavond heeft. De fotokring heeft een stabiel aantal leden (ca. 30) van wie iedere avond dik 20 aanwezig zijn. De burgemeester gaf bij binnenkomst alle leden persoonlijk een hand en maakte met diverse leden een praatje. De fotokring had een reguliere avond, zodat onze burgervader een zo natuurlijk mogelijke indruk van de vereniging zou krijgen: de bespreking van foto’s die de leden hadden gemaakt in het kader van de kringwedstrijd, gevolgd door verkiezing van de foto van de maand.

Thema

Het thema van de avond was lichtval. Zoals gebruikelijk werden foto’s met een behoorlijke diversiteit op het fotobord gezet. De heer Heiliegers gaf bij enkele foto’s een mooie beschouwing waarom juist deze foto’s hem aanspraken. Lijnenspel en mensen in hun leefomgeving of met een duidelijke emotie bleken zijn voorkeur te hebben. In het verleden heeft de burgemeester zelf ook gefotografeerd, maar tengevolge van keuzes en prioriteiten is deze hobby niet blijvend gebleken. Aan het eind van de avond overhandigde onze voorzitter hem een jubileumboek. Dit prachtige boek met tientallen foto’s van onze leden zal hij ongetwijfeld met plezier bekijken. De Fotokring Uithoorn houdt zich aanbevolen voor een presentatie van zijn portfolio, die voorlopig helaas nog in een verhuisdoos zit.