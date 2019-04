﻿Atalante MA1 kampioen in de hoofdklasse

Vinkeveen – Na in december periodekampioen te zijn geworden in de 1e klasse heeft het meisje A team van Atalante daarna in de 2e helft ook het kampioenschap in de hoofdklasse binnen gehaald!

Het team heeft door de jaren heen een gestage groei laten zien onder leiding van trainer-coach Frans Roos. De eerste helft werd in december ongeslagen afgesloten met een riante 1e plaats in de 1e klasse A, waardoor het team zich plaatste voor de Hoofdklasse. Vanaf januari hebben de meiden Lucia, Lisanne, Jade, Maaike, Anouk, Layla, Juna, Bobbi en aangevuld met talent Isa zich gestort op de hoofdklasse A.

Foute start

Na een ‘foute’ start in januari in Veenendaal waar nog verloren werd, maakten de meiden dit door het seizoen heen weer goed. Naarmate de tweede helft vorderde wisten zij steeds meer winstpartijen achter hun naam scharen, waardoor ze al vrij snel van plek 5 doorstoomden naar de 1e plek. Her en der wel een setje laten liggen, het waren ook niet de minste tegenstanders, maar de Vinkeveense equipe wist het hoofd koel te houden. Een wedstrijd voor het einde, 29 maart thuis de wedstrijd tegen Keistad uit Amersfoort, kwam het kampioen binnen handbereik. Wel zou met 3-1 gewonnen moeten worden, dan waren ze niet meer in te halen door het team VCV uit Veenendaal.

Veel publiek

Met veel publiek op de banken en veel aanmoedigingen werd het een zenuwslopende wedstrijd. Ups en downs wisselden elkaar af. Super mooie ballen afgewisseld door onzekere foutjes. Uiteindelijk verscheen er een 3-2 winst op het scorebord. Dat werd rekenen. Het gat met de nr 2 was 10 punten, in theorie zou de nr 2 nog gelijk kunnen komen, maar die kans was minder dan 0,01%, dus schalde het overwinningslied van QUEEN uit de speakers in de Boei, het wedstrijdshirt omgewisseld voor het kampioenshirt en werd het feestje gevierd. Daags erna verloor de nummer 2 hun wedstrijd en verscheen op de NEVOBO site dan definitief de notitie “kampioen” achter de naam van Atalante MA.

Zaterdag 6 april sloot het team, voor het laatst in deze formatie, het seizoen af met een 3-2 winst in Bilthoven. Het kampioenschap in de hoofdklasse is echt een super mooie prestatie voor Atalante!