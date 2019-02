﻿Afscheid van meester Bert

Vinkeveen – Donderdag 31 januari, de laatste dag van januari, is de laatste werkdag van meester Bert.

Er werden deze dag dan ook geen lessen gegeven op de Pijlstaartschool, maar er stond een feestelijk verrassingsprogramma klaar. Om kwart voor negen werden meester Bert, zijn vrouw Yvonne en zijn dochter Lisa verwelkomd op het schoolplein door alle 369 kinderen, de ouders en juffen. De dag begon met een lied dat speciaal geschreven is voor meester Bert.

Ook kreeg meester Bert een mooi cadeau aangeboden van alle kinderen en ouders. Daarna wandelden de hele school in een lange stoet door het dorp naar het Veenlanden College. Daar keek meester Bert met zijn familie en alle kinderen naar het toneelstuk: “Heksen zijn niet te vertrouwen! En kabouters…?” Een wel heel bijzonder stuk, want alle toneelspelers waren namelijk juffen! Zij hadden al maandenlang in het geheim geoefend.

’s Middags mochten de kinderen het podium op voor hun act, volgens het principe van ‘walking theatre’.

Aan het einde van de schooldag zwaaide de hele school meester Bert uit. Dag meester Bert! Geniet van een welverdiend pensioen!