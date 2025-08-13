Zwemmen in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Regio – Lekker zwemmen in de Vecht, de Amstel of in de Vinkeveense plassen, we boffen met al dat natuurwater. In het gebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn maar liefst 27 officiële zwemplekken. “In de gratis app Zwemwater en op www.zwemwater.nl staan al deze zwemplekken”, vertelt Erna van Eerden van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Om te vervolgen: “Maar zwemmen in natuurwater is anders dan in een zwembad. Let dus op als je met kinderen gaat zwemmen. Er zijn geen badmeesters. En er kunnen stromingen of waterplanten zijn.”

Controleren van het water

En: “Zwem alleen op plekken die veilig zijn. Op deze plekken wordt het water vaak gecontroleerd. Zo weet je zeker dat je geen ziekten krijgt van vies water. Van begin mei tot oktober controleren we elke twee weken de waterkwaliteit op de officiële zwemlocaties. We controleren vooral op bacteriën en blauwalgen in het water. Je kunt hier namelijk vervelende klachten van krijgen, zoals irritaties aan je ogen of huid. De meetresultaten geven wij door aan de provincie Utrecht of de provincie Noord-Holland. De provincies publiceren op website www.zwemwater.nl de kwaliteit van het zwemwater. Ook hangt er bij elke zwemlocatie een informatiebord met informatie over de waterkwaliteit.”

Tot slot: “Ga je zwemmen op een niet-officiële plek? Let op, er zijn risico’s. Als zwemmer ben je moeilijk te zien. Neem daarom een zwemboei mee. Zwem niet na een harde regenbui in natuurwater. Zwem niet op plaatsen waar schepen varen of in de buurt van een brug, gemaal, sluis of waterzuivering. Of in de buurt van industrie. Zwem niet in de buurt van dode dieren zoals vissen of vogels of waar veel vogelpoep ligt. Meld dode vissen bij de gemeente waar je de vis hebt gevonden.”

Op de foto: Zwemmen in natuurwater is anders dan in een zwembad. Foto: aangeleverd.