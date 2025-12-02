Zwarte band Aikido Robert Wahle

Uithoorn – Tijdens de nationale Aikido danexamens van JBN heeft Robert Wahle zijn zwarte band Aikido behaald. Robert is daarmee de tweede leerling van Aishinkai Aikido Uithoorn die dit jaar deze graad heeft gehaald.
Hij deed een prachtig examen, geholpen door drie medeleerlingen, Pascal, Marko en Baraa. Daarmee was dit een echte dojoprestatie. Meteen na het examen kreeg Robert de zwarte band en het JBN-diploma uitgereikt. Later dit jaar volgt nog het officiële Japanse Aikikai diploma.
Zwarte band voor Robert Wahle. Foto: aangeleverd.