Zwanenburgbaan vanaf maandag in onderhoud

Amstelland – Schiphol voert van maandag 31 mei tot en met maandag 21 juni onderhoudswerkzaamheden uit aan de Zwanenburgbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer zal in deze periode tijdens piekmomenten meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan en Oostbaan.

Werkzaamheden

Aan de Zwanenburgbaan wordt jaarlijks regulier onderhoud uitgevoerd, zodat de start- en landingsbaan in goede conditie is en blijft. Er worden herstellende werkzaamheden aan het asfalt en markeringen uitgevoerd. De hemelwaterafvoer wordt schoongemaakt en geïnspecteerd, bekabeling en elektra worden gecontroleerd en omliggende grasvelden worden gemaaid.

Gelijktijdig met het onderhoud aan de Zwanenburgbaan worden werkzaamheden uitgevoerd aan taxibanen Zulu, Alfa en Bravo aan de westkant van de baan vanwege de voltooing van het dubbele rijbaanstelsel. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans.

Aangepast baangebruik

Het vliegverkeer zal gedurende de werkzaamheden zoveel als mogelijk worden afgehandeld op de Kaagbaan en Polderbaan. Tijdens piekmomenten, wanneer de inzet van een tweede start- of landingsbaan nodig is, maken we meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan en Oostbaan. De inzet van start- en landingsbanen is afhankelijk van de weersomstandigheden (windkracht- en richting, zicht, buien in de omgeving), de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer.

Informatie voor omwonenden

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Op de website (www.bas.nl) wordt uitleg gegeven over het actuele baangebruik en operationele bijzonderheden. BAS is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol en is 7 dagen per week (09.00-17.00 uur) bereikbaar via telefoonnummer 020-6015555.

Foto: Schiphol