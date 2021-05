Zorgen bij kinderraad over verkeerssituaties

Aalsmeer – De kinderraad heeft zorgen over verkeerssituaties op verschillende locaties in Aalsmeer. Tijdens een vergadering van de kinderraad zijn meerdere voorbeelden van gevaarlijk gedrag of gevaarlijke situaties genoemd. Onder andere het parkeren op de stoep vindt de kinderraad niet kunnen. De kinderraad ziet parkeren op de stoep in Aalsmeer en Kudelstaart als één van de gevaarlijke situaties die opgelost zou moeten worden. Mensen die op de stoep parkeren begrijpen volgens de kinderraad niet dat ze daarmee anderen dwingen om op de weg te lopen. En daarmee die mensen dus in gevaar brengen.

Naar school

Te veel ouders brengen hun kinderen nog met de auto naar school volgens de kinderraad. Het aantal parkeerplaatsen bij de scholen is daar volgens de raad niet op berekend. Veel vaker zouden ouders hun kinderen lopend of op de fiets naar school moeten begeleiden.

Te hard

Er wordt op veel plekken binnen de bebouwde kom in Aalsmeer en Kudelstaart veel te hard gereden, vindt de kinderraad. Zeker op de Dreef wordt dat vaak gezien, maar ook op andere plekken loopt het de spuigaten uit volgens de raad.

Geen voorrang

Bij de Mikado aan de Catharina Amalialaan wordt geen voorrang gegeven aan fietsers die van rechts komen. Vooral ’s ochtends bij het naar school gaan levert dat gevaar op volgens de kinderraad. Zeker bij de kinderen die al alleen naar school mogen fietsen.

Rotondes

En tot slot zorgen de rotondes in Aalsmeer, waar fietsers twee kanten op mogen fietsen, volgens de raad ook voor onoverzichtelijke situaties. De kinderraad roept alle weggebruikers op zich altijd aan de regels te houden en heel erg goed op te letten.