Zonovergoten Bouwdorp De Ronde Venen

De Ronde Venen – Houten planken, hamers en vrolijke kinderstemmen bepaalden een week lang het straatbeeld tijdens Bouwdorp De Ronde Venen 2025. Bijna 200 kinderen tussen de 7 en 12 jaar bouwden met tomeloze energie aan hun eigen hutten, geholpen door een leger van bijna 50 vrijwilligers. Het resultaat? Een zonovergoten week vol creativiteit, sportiviteit en onvergetelijke momenten. Gefeliciteerd aan alle deelnemers die deze week tot een feest maakten.

De zon werkte volop mee en gaf het evenement een extra feestelijk tintje. Naast het bouwen van hutten was er een gevarieerd programma met spellen en activiteiten: van het stokken-vang-spel en wipe-out bouncing balls tot Ren je Rot en een verfrissende waterstormbaan. De catering was uitstekend verzorgd, met patat, pannenkoeken, broodjes knakworst, fruit, koekjes, chips, limonade en water – niemand kwam iets tekort. Gefeliciteerd aan de organisatie voor deze smakelijke en goed verzorgde week.

Winnaars met karakter

De jury, bestaande uit vrijwilligers, had de moeilijke taak om uit alle bouwwerken de mooiste creaties te kiezen. Uiteindelijk ging de eerste prijs naar kavel 29: de Nonnen, met een indrukwekkende kerk als pronkstuk. De zelfgemaakte klok en de zorgvuldige afwerking maakten diepe indruk.

De tweede prijs was voor kavel 16: De Bouwers. Deze groep maakte hun naam meer dan waar: zonder hulp van vrijwilligers bouwden zij hun hut volledig zelfstandig. Een prestatie van formaat van Joey, Jurre, Pim en Rens.

Originele aanpak

Op de derde plek eindigde kavel 1: de Kaasmakers. Zij brachten extra sfeer met echte kaasblokjes voor bezoekers; een smakelijke verrassing, al telde die niet mee voor de beoordeling. Een originele aanpak van Aaron, Iwan, Leandro, Micha en Youri.

Andere opvallende bouwwerken waren onder meer het robuuste piratenschip op kavel 24, compleet met een wapperende vleermuisvlag. Een stoere verschijning die de fantasie prikkelde van Abdul-Raafi, Eymen, Maria, Sana en Shaheer; een zeewaardige creatie.

En op kavel 21 stond de kleurrijke party hut, ook wel het ‘Misselijke lieveheersbeestje’ genoemd. Een roze hut met stippen die een ware rage ontketende. Verantwoordelijk daarvoor waren Elise, Jaimy, Robin, Skyler, Sophie en Sophie.

Dankzij de inzet van vrijwilligers, de steun van sponsoren en de betrokkenheid van Stichting Ouders Lokaal werd Bouwdorp DRV 2025 een groot succes. Niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders kijken terug op een week vol plezier, samenwerking en trots.

Iedereen op de foto. Foto: aangeleverd.