Zonnepanelenactie van start in Aalsmeer

Aalsmeer – Het zelf opwekken van duurzame energie met zonnepanelen is een goede manier om uw huis te verduurzamen. En door zelf energie op te wekken, bespaart u op uw energierekening. Er zijn veel bedrijven die zonnepanelen aanbieden. Het kan daardoor lastig zijn om een goede keuze te maken. Om u hierbij te helpen, start de gemeente Aalsmeer dit najaar een collectieve inkoopactie zonnepanelen. De actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Technische specialisten van Regionaal Energieloket hebben verschillende installateurs in de regio gevraagd om een aanbod voor de actie te doen. Op basis van prijs, kwaliteit en ervaring is de beste installateur gekozen die de installaties van zonnepanelen in deze actie gaat uitvoeren.

Groepsaankoop

“Zonnepanelen zijn een slimme en goede investering. Ze wekken duurzame energie op wat goed is voor het milieu, en zijn goed voor de portemonnee. Maar voor veel mensen is het aanschaffen van zonnepanelen ingewikkeld en tijdrovend. Om het voor inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart makkelijker te maken organiseren we deze groepsaankoop met een kwalitatief goed aanbod tegen een scherpe prijs”, aldus wethouder Willem Kikkert van Duurzaamheid.

Online informatiebijeenkomst

Ter voorbereiding op de actie wordt op dinsdagavond 8 november een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Inwoners kunnen zich aanmelden via www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt uitleg gegeven over de zonnepanelenactie. Ook kunnen inwoners hun vragen stellen aan de gemeente, het Regionaal Energieloket en de installateur.

Inschrijven

Na de informatiebijeenkomst kunnen inwoners zich inschrijven voor de zonnepanelenactie. Zij ontvangen dan een uitnodiging om een woningopname in te plannen met de installateur. Tijdens deze woningopname geeft de installateur onder andere advies over de hoeveelheid en locatie van de zonnepanelen op de woning. Daarna ontvangt de inwoner een vrijblijvende persoonlijke offerte en kan besloten worden om mee te doen aan de actie. Inschrijven voor de actie kan via www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer.