Zonnebrandpaal op Eiland 1: gratis insmeren tegen huidkanker

Vinkeveen – Op de populaire recreatielocatie Eiland 1 in de Vinkeveense Plassen staat een veelgebruikte zonnebrandpaal, volksmondig ‘smeerpaal’ genoemd. Het initiatief is bedoeld om bewustwording over zonbescherming te vergroten en huidkanker te helpen voorkomen. En het slaat aan: bezoekers reageren enthousiast.

De zonnebrandpaal is eenvoudig in gebruik: druk op de knop en er komt een dosis zonnebrandcrème uit. “Ik was m’n zonnebrand vergeten, maar gelukkig stond deze paal er. Echt superhandig”, zegt Marieke (34) uit Amstelveen, die met haar gezin een dagje aan het water doorbracht. “Zeker de afgelopen hittegolfdagen een verademing.”

Ook jongeren maken er gebruik van. “Normaal vergeet ik het gewoon, maar nu stond het er ineens. Dan doe je het toch sneller”, zegt Daan (19) uit Abcoude, die met vrienden aan het suppen was. “En het is nog goede zonnebrand ook, niet zo’n plakkerige troep.”

Voor gezinnen met kinderen is het een uitkomst. “Mijn dochter heeft een gevoelige huid, dus ik ben altijd op zoek naar goede bescherming. Dat dit hier gewoon gratis staat, vind ik echt een topidee”, vertelt Fatima (41) uit Mijdrecht.

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Jaarlijks krijgen meer dan 70.000 mensen ermee te maken. Regelmatig insmeren met zonnebrandcrème is één van de meest effectieve manieren om schade door UV-straling te voorkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen dit vergeten of overslaan. De zonnebrandpaal verlaagt die drempel. Met de zonnebrandpaal wordt een dagje zon, water en ontspanning niet alleen leuk, maar ook een stukje veiliger. Een kleine investering in gezondheid, met potentieel levensreddende gevolgen.

Op de foto: De ‘smeerpaal’ op Eiland 1. Foto: Nieuwe Meerbode.