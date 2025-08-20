Wilnis/De Hoef – De zomer liet zich van haar beste kant zien tijdens twee feestelijke BBQ-middagen voor de Zonnebloemgasten uit Wilnis en De Hoef. Afgelopen vrijdag 8 augustus en vrijdag 15 augustus vormde Buurderij van Dam aan de Padmosweg in Wilnis het decor voor deze hartverwarmende bijeenkomsten.

Rond vier uur stroomde het terras van de Buurderij langzaam vol met gasten uit Wilnis. De zon scheen uitbundig, alsof ze speciaal voor deze gelegenheid haar beste stralen had bewaard. Onder het genot van een drankje werd er bijgepraat, gelachen en genoten van de ambiance. De BBQ werd vakkundig aangestoken door Nico, een vertrouwd gezicht binnen de Zonnebloem, die met flair en toewijding de worstjes en saté op de grill legde. Salades, sausjes en vers stokbrood maakten het feestmaal compleet.

Zomerse sfeer

Een week later was het de beurt aan de gasten uit De Hoef. Ook zij werden gastvrij ontvangen op het terras van Buurderij van Dam, waar opnieuw een zomerse sfeer heerste. De formule bleek wederom een succes: een ongedwongen samenzijn, waarbij de nadruk lag op genieten en verbinden.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Buurderij van Dam, die niet alleen het terras maar ook de binnenruimte beschikbaar stelde. De locatie bleek ideaal: landelijk, sfeervol en toegankelijk – een plek waar mensen zich welkom voelen.

Met deze zomerse uitjes is de zomer voor de Zonnebloemgasten uit Wilnis en De Hoef op een mooie manier gevierd. Een herinnering om te koesteren, en een voorbeeld van hoe lokale samenwerking het verschil kan maken.

Op de foto: Zonnebloemgasten genoten van BBQ-uitjes. Foto: aangeleverd.