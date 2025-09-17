Mijdrecht – De jaarlijkse vakantieweek van Zonnebloem Mijdrecht bracht gasten en vrijwilligers naar Villa Schoolthoff in Kring van Dorth, waar vijf dagen in het teken stonden van zorg, ontspanning en verbondenheid. Na een warm ontvangst op maandag begon het programma met een boottocht over de Overijsselse Vecht en een bezoek aan het Boerderijmuseum Pothaar. Dinsdag bood ruimte voor rust en creativiteit, waaronder zentangle-tekenen en handwerken voor goede doelen. Woensdag werd Kasteel Warmelo bezocht, waar sprookjesachtige zandsculpturen in de tuinen bewonderd werden. Donderdag kende twee hoogtepunten: een demonstratie bij klompenmaker Dijksman en een beauty-middag met workshops en verzorging. De dag werd feestelijk afgesloten met een diner bij de Heeren van Dorth. Vrijdag volgde een laatste uitstapje naar het Pluimveemuseum in Barneveld, waar een nostalgische veiling voor kip-souvenirs zorgde voor veel plezier. Dankzij de inzet van vrijwilligers en een zorgvuldige organisatie konden de deelnemers onbezorgd genieten van een afwisselende vakantieweek.

Op de foto: Zonnebloem Mijdrecht genoot van zorgzame vakantieweek in Kring van Dorth. Foto: aangeleverd.