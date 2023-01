Zondag nog één keer: Watertoren open!

Aalsmeer – Aanstaande zondag 22 januari is de watertoren weer geopend voor belangstellenden tussen 13.00 en 17.00 uur. Om 13.00 uur is er allereerst de onthulling van een uniek voorlichtingsmodel, waarmee het vroegere systeem van de drinkwatervoorziening wordt uitgebeeld. De watertoren speelde hierin een belangrijke rol, omdat in deze toren de waterdruk werd gerealiseerd, die nodig was om het drinkwater tot aan de huizen en bedrijven te persen. Mede dankzij financiering vanuit het Rabo Coöperatiefonds, het Meerlandenfonds en de Gemeente kon dit model gemaakt worden door de Aalsmeerse firma Klim Producties.

De onthulling zal worden gedaan door een vertegenwoordiger van het college van B&W. Uiteraard kan het model deze middag door iedereen bekeken worden. Bovendien kunnen de trappen beklommen worden om daarna vanaf de trans een fraai uitzicht te hebben over de weidsheid van Aalsmeer en verre regio. De klim naar boven kost voor kinderen slechts 1 euro en volwassenen betalen 2 euro.

Slechtvalken in toren

Na deze zondagmiddag is er voorlopig even pauze wat de openingstijden van de watertoren betreft. Zoals gebruikelijk krijgen de slechtvalken boven in de toren de kans om nieuw slechtvalk leven te creëren. Afhankelijk van deze ontwikkelingen wordt bepaald,wanneer de watertoren weer beklommen kan worden. De begane grond en eerste verdieping blijven wel gewoon beschikbaar voor activiteiten. Kijk voor meerdere informatie op: www.aalsmeer-watertoren.nl.