Zomerse Speel Mee-activiteiten voor kids in Uithoorn

Uithoorn – De zomervakantie staat weer voor de deur en dat betekent: Speel Mee! De editie van 2025 belooft spectaculair te worden, met onder andere een heuse circusopleiding, huttenbouwen en sportieve activiteiten bij The Beach. De inschrijving voor de Speel Mee-week, die plaatsvindt van 18 tot en met 22 augustus, is inmiddels geopend en het loopt storm.

Verschillende dagen naderen al het maximale aantal deelnemers. Wil je zeker zijn van een plekje? Wacht dan niet te lang en schrijf je snel in via de website: www.speelmeeuithoorn.nl. Daar vind je ook het volledige programma en kun je eenvoudig inschrijven en betalen.

Inschrijven en kosten

De kosten bedragen 8 euro per dag. Wie zijn of haar kind voor de hele week inschrijft, betaalt slechts 35 euro. Inschrijven kan tot en met zaterdag 16 augustus. Daarna worden de betalingen gecontroleerd. Wil je je na deze datum nog aanmelden? Neem dan telefonisch contact op met de organisatie. Let op: wijzigingen of aanvullingen op een eerdere inschrijving kunnen uitsluitend per e-mail worden doorgegeven via info@speelmeeuithoorn.nl.

Vrijwilligers gezocht

Stichting Speel Mee Uithoorn organiseert sinds 1972 met veel enthousiasme activiteiten voor kinderen tijdens de zomervakantie. De organisatie draait volledig op vrijwilligers en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente en lokale sponsoren. Op de website is te zien welke Uithoornse bedrijven dit mooie initiatief ondersteunen. Lijkt het je leuk om een dagdeel mee te helpen als begeleider? Dan ben je van harte welkom. Als vrijwilliger beleef je een gezellige, levendige dag vol plezier en blije gezichten. Aanmelden kan via e-mail (info@speelmeeuithoorn.nl) of via de website.

Doe mee met huttenbouwen. Foto: aangeleverd.