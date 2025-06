Zomerse activiteiten tijdens ‘Duik in de Bieb’

Aalsmeer – ‘Duik in de Bieb’ is van 1 juli tot en met 31 augustus het motto van de Bibliotheek Amstelland. Alles staat in het teken om er even lekker in te duiken. Er zijn allerlei zomerse activiteiten in en rond de vestigingen in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. Ook in de nieuwe, vooralsnog tijdelijke, vestiging in Kudelstaart is van alles te doen. Kinderen kunnen daarnaast met een eigen leespaspoort lekker blijven lezen, ook in de vakantie.

En waarom niet lekker genieten vanuit je luie stoel thuis of vanaf je vakantieadres van het uitgebreide digitale aanbod. Leden hebben toegang tot onder andere een uitgebreide collectie e-books en luisterboeken, kunnen kranten en tijdschriften digitaal lezen en gratis online cursussen volgen.

Uit recent onderzoek onder 140 bibliotheken blijkt dat de Bibliotheek Amstelland in de top 25 staat van het aantal online uitleningen over 2024. Het gaat hier over e-books en luisterboeken. “We hopen in de zomer nog meer mensen kennis te laten maken met het online aanbod van de bieb. E-books en luisterboeken zijn bijvoorbeeld ideaal als je op vakantie gaat. Wat veel mensen niet weten, is dat je met je biebabonnement ook toegang hebt tot bijvoorbeeld online kranten en tijdschriften en een omvangrijk online cursusaanbod”, aldus Victor Honk, communicatiespecialist bij de Bibliotheek Amstelland. Kijk voor meer informatie op; www.debibliotheekamstelland.nl/duikindebieb.

Foto: aangeleverd