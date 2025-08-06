Zomerexpositie KunstRondeVenen in volle gang

Mijdrecht – In de galerie van KunstRondeVenen, winkelcentrum De Lindeboom 7 in Mijdrecht, is tot en met 23 augustus een zomerexpositie ingericht. Achttien kunstenaars, die een verscheidenheid aan kunstdisciplines vertegenwoordigen, laten recent werk zien. De expositie is vrijblijvend te bezoeken op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Breed aanbod

Gezien het grote aantal deelnemende kunstenaars is er van elk van hen slechts één of zijn er maar enkele werken te zien. Er is fotografisch werk te zien, onder de titel ‘Freedom’ van Wilco de Vries. Meer kunst in het tweedimensionale genre, tekeningen en schilderijen is tentoongesteld van Jan Baas, Miriam Binnendijk, Christine Bergkamp, Marian Blokker, Elianne Groenhart, Maaike van Rijn, Nico van Oosten, Marcel Straver, Lidy Tijssen, Marijke de Vries, Henny Woud en Marijke Zwart.

Schilderes Karin van Staveren heeft voor deze gelegenheid voor een 3-D aanpak gekozen: drie houten blokjes, de Bordeaux-serie, kleurrijk, abstract beschilderd in acryl en afgewerkt met epoxy. Van het tweedimensionale werk zijn er zowel realistische, expressionistische, als abstracte schilderijen en collages te zien. Pointillisme is een schildertechniek waarbij kleine, afzonderlijke stippen verf op het doek worden geplaatst. De kleuren worden dan niet op het palet of op het doek met penseelstreken gemengd. Van een afstand lijken deze stippen samen te smelten tot een levendig, optisch gemengd beeld. Marcel Straver heeft deze zeer arbeidsintensieve techniek toegepast in een bijzonder portret op paneel.

Op de foto: Bijzondere expositie in Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.