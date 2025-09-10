Zes kunstenaars tonen hun veelzijdigheid

Mijdrecht – KunstRondeVenen biedt van 11 tot en met 27 september in haar galerie ruimte aan zes kunstenaars om hun werken te tonen. De thema’s zijn divers en bewegen zich tussen realistisch en abstract. Ook de technieken en materialen lopen uiteen. De galerie is gevestigd in winkelcentrum De Lindeboom 7 in Mijdrecht en is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Emoties

Miriam Binnendijk verwerkt emoties door haar kunst. Ze heeft aan het Grafisch Lyceum en de HKU gestudeerd. De donkere plek in haar leven is door kunst lichter gemaakt. Ze wil uitdragen dat kunst en gezelschap haar hebben geholpen. Zo hoopt ze dat mensen die haar werk zien, emoties zoals boosheid en schaamte beter kunnen plaatsen. Maar ook geluk! Zij werkt met en op verschillende materialen.

Nico van Oosten maakt het laatste jaar mixed media werken. Hij combineert stukken van oude werken op papier, verf, delen van zelfgemaakte foto’s of foto’s uit tijdschriften en werkt met sjablonen. Zo ontstaan nieuwe werken, soms abstract, soms figuratief, soms klein, soms tot formaat 50 x 70. Daarnaast schildert en fotografeert hij en maakt hij beelden in hout.

Kleurgebruik

Bij Elianne Groenhart is er vooral van abstracte schilderijen sprake, hoewel daar soms ook bloemstillevens of landschappen in zijn te ontdekken. Elianne heeft een interessant kleurgebruik en een zeer persoonlijke stijl. Zij maakt gebruik van gemengde technieken, die zorgvuldig laag voor laag worden opgebracht. Daarbij past zij de laatste tijd ook epoxy toe, wat het werk een diepe kleurbeleving meegeeft.

Marijke Zwart is bekend geworden door haar figuratieve werk. Vooral haar landschappen en mensfiguren riepen bewondering op. De laatste tijd begeeft Marijke zich echter ook op het gebied van abstracte kunst, waarbij zij ook epoxy als materiaal toepast. In deze expositie laat zij echter ook grafisch werk zien, gelliplate prints. Elke afdruk is uniek.

Kunst in opdracht

Gillian Graat werkt voornamelijk vrij, maar creëert ook kunst in opdracht. Haar werken zijn levendig, intuïtief en vaak gelaagd, waarbij elk stuk een eigen sfeer en energie uitstraalt. Tijdens de exposite in De Lindeboom exposeert zij met alcohol inkt werk en monotypes. Een monotype, is een druktechniek waarbij slechts één afdruk van een afbeelding wordt gemaakt. De alcohol inkt werken worden gemaakt met alcohol inkt, het pigment, op een niet poreuze ondergrond, zoals synthetisch papier, glas of metaal.

Marijke de Vries werkt onder de naam BYPYK. Zij exposeert haar vrije werk, waarbij de natuur, vergezichten en reisverhalen haar inspiratiebronnen vormen. Waar voorheen haar werk groot, donker en dreigend was, maakt zij nu kleine associatieve series met levendige kleuren en een fijn lijnenspel. Ze laat je ronddolen in uitgestrekte landschappen en kleurige oerwouden. Haar werk kenmerkt zich als een constant wisselende balans tussen schilderen en tekenen.

Meer informatie over de expositie, de kunstenaarsvereniging en de leden vind je op https://kunstrondevenen.nl en op de Facebook-pagina van KunstRondeVenen.

Op de foto: Zes kunstenaars tonen hun veelzijdigheid. Foto: aangeleverd.