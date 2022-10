Zaai veelbelovend voor ondenemers

Aalsmeer – Donderdag 6 oktober werden 23 zevende lichting Zaailingen op de foto gezet met de de Westeinderplas op de achtergrond. Zoals de watertoren en Aalsmeer onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn, is zolangzamerhand ook Zaai niet meer weg te denken bij de Aalsmeerse ondernemers.

Wethouder Robert van Rijn heeft het goed voor elkaar. Mede door hem is in de begroting van de jaarlijkse gemeentenota de financiële bijdrage voor Zaai opgenomen. Het groeien van het Aalsmeerse ondernemersklimaat doet hem goed. Zijn betrokkenheid werkt ook door bij de aanwezige Zaailingen. Op hun eerste plenaire coach-sessie – begeleidt door Anja de Die – neemt van Rijn het voortouw door als eerste een korte maar krachtige pitch af te steken. Daarbij exact duidelijk makend waar het omgaat.

Voorop staat bewustwording. “De Aalsmeerse ondernemers hebben elkaar nodig. Jullie moeten elkaar weten te vinden.” Verder worden de belangrijkste Investeringen; genoemd. De vier B’s. Als eerste: Branches niet alleen meer de bloemen en de boten, de verscheidenheid is de laatste jaren zoveel groter geworden. De tweede B telt voor Banen waarbij ook degenen met een afstand op de arbeidsmarkt niet worden vergeten. De derde B betekent Bereikbaarheid en tot slot de B van verBinding. Natuurlijk speelt duurzaamheid bij dit alles een voorname rol.

23 Pitches

Na een dynamisch intermezzo, waar de Zaailingen tien minuten de tijd kregen om met elkaar kennis te maken, volgde de pitch van één minuut: Wie ben ik en wat doe ik. Een hele uitdaging, toch konden de meesten met deze opdracht redelijk goed uit de voeten. Sommigen vonden het spannend. “Ik sta te shaken.” Na afloop was er de opmerking: “Ik ben niet tevreden, maar ik kom hier om te leren.” Een daarmee werd de spijker op de kop geslagen, want Zaai biedt een veelbelovend leerprogramma voor de komende zes maanden.

De gestelde vragen en doelen waren ook toekomst gericht: “Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen naar een next level; Ik ben op zoek naar een klankbord; Waar krijgen jullie energie van?; Ik zoek nieuwe ondernemers; Wil ik groeien of blijf ik klein?; Ik maak van een saai meubelstuk iets bijzonders; Ik ben niet goed in netwerken en social media, dat wil ik veranderen; Stuur mij een e-mail als je een klusje voor mij hebt.” Accountmanager Dick Helsloot – namens de gemeente aanwezig – kon zich helemaal vinden in de grote verscheidenheid. “Mooi dat bij deze lichting Zaai zoveel mensen zijn die met hun handen werken.”

Voor meer informatie over Zaai kan contact opgenomen worden met Kirsten Verhoef (project-organisator) via 0297-366182 of per mail: kirsten@syltsupport.nl

Janna van Zon