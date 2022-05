X-plosion Nederlands kampioen WeKnowYouCanDance

Zondag 22 mei 2022 was eindelijk de grote dag van het Nederlands kampioenschap WeKnowYouCanDance waarvoor alle wedstrijdteams van JuudsDanceCentre zich hadden geplaatst. Dat betekent dat zij in deze competitie vandaag met de beste 6 teams van Nederland mochten gaan strijden in hun leeftijdscategorie om de titel Nederlands kampioen.

D-maniacs waren van JuudsDancecentre het eerste aan de beurt en wel in wedstrijd 2. Helaas met twee danseressen minder, een danseres moest afhaken met een gebroken voet en de andere brak vorige week haar arm…In een weekje alles aangepast, wat een toppers dat dit zo vlekkeloos verliep. Vandaag vol enthousiasme en plezier gedanst, aangemoedigd door jullie geblesseerde teamgenoten, hebben jullie echt alles gegeven! Een mooie medaille als herinnering aan jullie deelname aan het NK mee naar huis, helaas geen podiumplek dit keer, maar super knap dat jullie je geplaatst hadden voor dit NK.



In wedstrijd 4 kwamen onze overige teams in hun categorieën aan de beurt. Definition mocht als allereerste aantreden in categorie 5, met hier en daar wat aanpassingen in de dans na de tips van de jury de vorige keer, startten ze vol zelfvertrouwen. Hun J-Lo mix werd enthousiast ontvangen door het publiek en de energie waarmee ze hun nummer brachten nam gedurende het nummer steeds meer toe. De choreo en de formaties klopten en zij stonden echt te genieten op het podium, nu afwachten wat de concurrentie zou gaan doen. Het is niet voor niets een NK, dus alle teams waren goed. Formation danste ook in deze categorie maar waren helemaal als laatste aan de beurt. Zij hadden de tips van de jury ter harte genomen en zij dansten hun lijnen nog strakker en brachten hun Gagamix met nog meer overgave dan de vorige keren. De taak van de jury was best lastig dit keer, want in de freestyle categorie zaten er wat uitschieters richting modern en streetdance. Deze laatste categorieën hebben hun eigen wedstrijd en horen eigenlijk niet thuis in de categorie Freestyle.

Maar de meiden van Definition wisten in deze gemêleerde concurrentie toch een 3e plaats te behalen, super knap met een echt shownummer!



Onze solo’s en duo hadden zich ook geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap en mochten vandaag hun eigen gemaakte dansen weer laten zien. Helaas was Julia degene met een gebroken arm en kon zij helaas ook niet meedoen met haar solo. Madelief, Saar, Sanne en duo Melanie met Sanne haalden het beste uit zichzelf naar boven en gebruikten ieder stukje van het podium. De concurrentie was sterk, heel sterk, maar onze Sanne zat er vandaag zo goed in en zij wist er een 3e plaats uit te slepen tijdens dit NK met haar “Someone you loved”



Tot slot mocht X-plosion in categorie 4 nog hun SeanPaul/Dualipa mix laten zien. Ook zij hadden de tips van de jury verwerkt en dit ging niet om hun choreografie of hun formaties, het ging bij hen vooral om meer verschillende uitstralingen. Nee, niet het plezier en de vrolijkheid in hun dans ontbraken, dat was er volop en zichtbaar ook, maar meer durf, lef en wat meer eigenwijsheid moest er naar voren komen vond de jury. Kortom ze moesten eigenlijk wat meer verschillende nuances in hun dans aanbrengen en iets minder verlegen dansen of dat is gelukt vandaag?!

Ze stonden precies op de plekken waar ze hoorden te staan, durfden het podium compleet toe te eigenen en dansten met zoveel enthousiasme, van rustig en sexy naar vlot en strak. Van begin tot het einde boeiden ze met hun dans het publiek, maar ook de jury: X-plosion ontving de 1e plaats en is dus Nederlands Kampioen! Gefeliciteerd met dit onwijs mooie resultaat.

