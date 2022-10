‘Worteltjes van Oranje’ en ‘Hoedje’ in Poppentheater

Amstelland – Op zondag 16 en maandag 17 oktober presenteert het Amstelveens Poppentheater om 14.30 uur de voorstelling ‘Worteltjes van Oranje’ (4+) door Janna de Lathouder. Prins Willem zorgt goed voor zijn volk en hij beantwoordt alle vragen van de mensen en kinderen in de stad. Maar dan komt neef Filip en die gaat zomaar op Willems troon zitten! Filip geeft nooit antwoord en hij verzint nieuwe, stomme regels. Willem wordt heel stil; het volk wil hem vast niet meer, denkt hij. Gelukkig bedenkt het prinselijk konijn een echt oranje worteltjesplan. Daardoor zal Willem zijn moed zeker weer terugvinden! Een meespeelvoorstelling over wortels, knuffels en opkomen voor jezelf en anderen. Na afloop mogen de kinderen zelf nog een wortelvriendje maken.

Dinsdag 17 oktober kan vanaf 14.30 uur genoten worden van de voorstelling ‘Hoedje’ (4+) door BRISK. Een luchtige nieuwe voorstelling vol humor met muziek van Juan Felipe Waller, Walther Stuhlmacher, Maurice Ravel en Henry Mancini. Als een rood hoedje op een dag wordt meegesleurd door een storm, is dat het begin van een avontuurlijke tocht over de aardbol, waarbij de wind een grote rol speelt en vier blokfluitisten er op heel bijzondere instrumenten stevig op los blazen. BRISK en Kiki Heessels nemen de bezoekers mee op een reis waar je nog lang aan terug zult denken! Is Hoedje niet veel te klein voor die grote olifant? Wat zitten die bavianen daar toch te doen? De ene vogel lacht Hoedje uit, de andere zingt een lied voor haar. Maar komt Hoedje ooit nog thuis? Wegens succes terug!

Kaarten reserveren kan via: www.amstelveenspoppentheater.nl, per mail: info@amstelveenspoppentheater.nl of telefonisch: 020-6450439.