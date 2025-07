Doe mee met tuinvlindertelling in De Ronde Venen en Uithoorn

De Ronde Venen/Uithoorn – Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 juli is het weer tijd voor de jaarlijkse tuinvlindertelling. Iedereen met een tuin of balkon in onze regio kan meedoen. Het kost maar een kwartiertje, en vaker tellen mag natuurlijk ook! Vorig jaar was de atalanta de meest gespotte vlinder, maar ook de dagpauwoog en het klein koolwitje maken dit jaar weer kans op de eerste plek. De tuinvlindertelling wordt georganiseerd door De Vlinderstichting. Dankzij deze jaarlijkse telling krijgen we een beter beeld van hoe het gaat met de natuur in onze woonwijken en dan vooral in de tuinen. Dat is belangrijk, want vlinders reageren snel op veranderingen in het milieu en het klimaat.

Slechtste vlinderjaar

De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders om ze beter te kunnen beschermen. Helaas blijkt uit onderzoek dat het aantal vlinders afneemt. Hoewel het aantal per jaar kan schommelen door het weer, is de trend over de afgelopen 35 jaar duidelijk: de pieken worden lager en de dalen dieper. Vorig jaar was zelfs het slechtste vlinderjaar sinds 1990. Hoe gaat het dit jaar in de tuinen van De Ronde Venen en Uithoorn? Iedereen kan zijn of haar waar-nemingen doorgeven via www.tuintelling.nl. Op de website is ook een handige vlinderherkenningskaart te downloaden, voor wie hulp nodig heeft bij het herkennen van de soorten. Dus trek er even op uit in je eigen tuin of op je balkon, tel een kwartiertje vlinders en help mee aan belangrijk natuuronderzoek.

Op de foto: Doe mee met de tuinvlindertelling in De Ronde Venen en Uithoorn. Foto: aangeleverd.