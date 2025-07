Automobilisten De Ronde Venen en Uithoorn zwaar getroffen door verkeerswerkzaamheden

Regio – De zomer belooft voor veel weggebruikers in de regio een ware beproeving te worden. Of is het eigenlijk al geworden. Met grootschalige werkzaamheden aan snelwegen en tunnels, waaronder de A2, A4, A9 en de N201, is de verkeershinder deze maanden extreem.

Vooral inwoners van De Ronde Venen en Uithoorn zijn ‘ingeklemd’ en worden geconfronteerd met forse vertragingen en omleidingen. Sluiproutes zijn geen optie en vooral de Vinkenkade, Baambrugse Zuwe en Groenlandse Kade in Vinkeveen lopen vol. Zelfs in deze ‘rustige’ vakantietijd. Ook tot ergernis van de bewoners aan voornoemde lokale verkeersaders. Ondanks inrijverboden is er geen of nauwelijks politionele handhaving.

Voor verkeer van en naar De Ronde Venen en Uithoorn betekent dit dat ook de N201, een belangrijke regionale verbindingsroute, onder druk staat. De kruising met de A2 is momenteel eveneens in onderhoud, wat op de N201 leidt tot extra opstoppingen en langere reistijden.

Hinder aanzienlijk

De werkzaamheden maken deel uit van een landelijke onderhoudsoperatie van Rijkswaterstaat, waarbij ook het spoor en delen van de stad Amsterdam worden aangepakt. De timing – midden in de zomervakantie – is bewust gekozen om de impact op het dagelijkse woon-werkverkeer enigszins te beperken. Toch is de hinder aanzienlijk,

Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband Amsterdam Bereikbaar roepen weggebruikers in voornoemde gemeenten op om hun reisgedrag aan te passen. De campagne ‘Vaststaan of meebewegen: wat doe jij?’ spoort mensen aan om thuis te werken, buiten de spits te reizen, gebruik te maken van het openbaar vervoer of te carpoolen. Voor inwoners van De Ronde Venen en Uithoorn is het zaak om goed geïnformeerd te blijven en waar mogelijk alternatieven te zoeken.

Automobilisten via de N201 zijn zwaar getroffen door verkeerswerkzaamheden. Foto: archief.