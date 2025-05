Workshop omgaan met emoties van je puber

De Ronde Venen – De puberteit: een periode waarin emoties alle kanten opschieten en ouders vaak zoekend zijn naar de juiste aanpak. Van de ene op de andere dag lijkt niets meer hetzelfde, en zowel voor de puber als de ouder is het een tijd vol verandering. Daarom organiseert Ouders Lokaal een bijzondere workshop, die ouders handvatten biedt om beter om te gaan met de emoties van hun kind. De workshop vindt plaats woensdag 22 mei van 20.00 tot 22.00 uur in Bibliotheek Mijdrecht. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk via derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor vragen kun je ook mailen naar info@ouderslokaal.nl.

Deze workshop is speciaal bedoeld voor ouders die worstelen met de emotionele achtbaan van hun puber. Herken je dat jouw kind binnen één minuut van woedend naar intens verdrietig gaat, om vervolgens in een lachbui te belanden? Of dat jij steeds het mikpunt van boosheid bent? Misschien wil je de emoties van je kind het liefst oplossen of vermijden, maar merk je dat dat niet werkt. Als je regelmatig worstelt met de vraag hoe je het beste kunt reageren, dan is deze workshop precies wat je nodig hebt.

Wat ga je leren?

Tijdens deze inspirerende avond leer je wat er emotioneel speelt bij je puber en hoe jij als ouder hier op een gezonde manier mee om kunt gaan. Je krijgt inzicht in welke emoties jij zelf lastig vindt en hoe je je kind het beste ondersteunt. Daarnaast ontvang je praktische tools en handvatten om de uitdagingen van deze fase soepeler door te komen. Een bijkomend voordeel: je ontdekt dat je niet de enige ouder bent die hiermee worstelt en dat jouw puber gewoon een mens is.

Ouders helpen ouders

De workshop wordt begeleid door Angèle, vrijwilliger bij Ouders Lokaal en ervaren puberexpert, systemisch scheidings- en gezinscoach. Vanuit haar praktijk Angelebabeliowsky.nl begeleidt ze ouders bij het vinden van meer verbinding en moeiteloos ouderschap. Ook ondersteunt ze ouders in de periode na een scheiding en biedt ze individuele familieopstellingen.

Met deze workshop biedt Ouders Lokaal een waardevolle kans om ouders te ondersteunen bij de dynamiek van de puberteit. Een avond vol inzichten, praktische tips en een gevoel van herkenning, precies wat je nodig hebt om met meer vertrouwen de emoties van je puber te begeleiden.

Heb je affiniteit met ouderschap en wil je helpen? Ouders Lokaal is op zoek naar enthousiaste ouders die het team willen versterken. Bekijk de beschikbare vacatures op derondevenen.ouderslokaal.nl en ontdek hoe jij een bijdrage kunt leveren.

Op de foto: De puberteit: een periode waarin emoties alle kanten opschieten en ouders vaak zoekend zijn naar de juiste aanpak. Foto: aangeleverd.