Mijdrecht – Hoog sensitieve kinderen voelen zich vaak anders en worstelen regelmatig met onzekerheid en de angst om afgewezen te worden. In de workshop hoog sensitiviteit en zelfvertrouwen, donderdagavond 5 juni in Bibliotheek Mijdrecht van 20.00 tot 22.00 uur, wordt daar volop aandacht aan besteed. Deelname is gratis na aanmelding via de website derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor meer informatie: bekijk de website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

Als hoog sensitief kind kan je meer vatbaar zijn voor afwijzingsgevoeligheid: angst om er niet bij te horen en/of om het niet goed te doen. Je bent dan bang om afgewezen te worden. Je voelt je misschien anders dan de anderen, als HSK heb je automatisch een sterkere focus op de ander (vind jij mij wel leuk) en omdat je veel en diep nadenkt kan je al snel van een mug een olifant maken. Om te voorkomen dat je afgewezen wordt, wring je je in allerlei bochten met bijvoorbeeld pleasen, je aanpassen, sterk zijn of overcompenseren.

De workshop wordt begeleid door Chantal Veldt. Nadat zij in 2019 tot de ontdekking kwam dat ze een hoog sensitieve sensatiezoeker was, vielen voor haar de puzzelstukjes eindelijk in elkaar. Sindsdien is het haar missie om mensen, die last ervaren van hun hoog sensitiviteit, hiermee te helpen. Ze deed onderzoek, schreef er een boek over, volgde een trainersopleiding en startte haar eigen trainingsbureau Veldt Training.

Foto: aangeleverd.