Mijdrecht – Ouders Lokaal organiseert dinsdag 17 september van 20.00 tot 22.00 uur in Bibliotheek Mijdrecht een inspirerende workshop voor ouders die verder willen kijken dan alleen opvoeden. Ouderschap is prachtig, maar kan ook confronterend zijn: je komt jezelf tegen in emoties, oude patronen of twijfels. Tijdens deze avond ontdekken ouders hoe het ouderschap uitnodigt tot persoonlijke ontwikkeling en hoe bewustere keuzes te maken.

Deelname is gratis na aanmelding via de website: derondevenen.ouderslokaal.nl.

Kinderen houden ons een spiegel voor en laten – vaak onbedoeld – oude patronen en emoties uit je eigen jeugd naar boven komen. Dit bewustzijn biedt een krachtige kans om niet automatisch in die patronen te blijven hangen, maar ze te doorbreken.

De workshop wordt begeleid door Tosca van Putten. Zij is oprichter van Inner Flame Journey en helpt moeders die na de geboorte van hun kind worstelen met zelftwijfel. Met coaching en familieopstellingen kijkt ze samen naar patronen uit hun eigen jeugd die het vertrouwen als moeder en vrouw in de weg staan. Met haar achtergrond als pedagoog en ervaring als jeugdadviseur en pedagogisch medewerker in de kinderopvang, weet Tosca goed wat er speelt in de opvoeding van kinderen én bij ouders zelf.

Ouders Lokaal is tevens op zoek naar enthousiaste ouders die het team willen versterken. Bekijk de beschikbare vacatures op www.derondevenen.ouderslokaal.nl.

Workshop groeien door ouderschap. Foto: aangeleverd.