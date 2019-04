Workshop en lezing in Flower Art Museum

Aalsmeer – Vrijdagavond 3 mei zijn er in het Flower Art Museum twee activiteiten rond de nieuwe tentoonstelling ‘Fleurs d’espoir/Bloemen van Hoop’ van kunstenaar Bert van Santen. Eerst geeft Lucian Bickerton een workshop ‘kunst fotograferen’, aansluitend verzorgt Pieter Schmits een lezing over het gebruik van bloemen in de moderne beeldende kunst.

‘Kunst en fotograferen’

Lucian Bickerton is een jonge fotograaf die regelmatig samenwerkt met Bert van Santen. Hij is niet alleen de huisfotograaf van zijn schilderijen en kunstobjecten, maar werkte ook mee aan enkele films van de kunstenaar. Tijdens de fotoworkshop ‘kunst fotograferen’ laat hij deelnemers kennismaken met een aantal basisprincipes binnen de fotografie. De rode draad hierin is dat de deelnemer teruggaat naar de essentie van de fotografie: het kijken. De vergaarde kennis wordt in het tweede deel van de workshop in de praktijk gebracht, aan de hand van de schilderijen van Bert van Santen.

Rol van bloemen

Na een korte pauze volgt een lezing van de Amsterdamse kunstschilder Pieter Schmits. Hij gaat in op de rol van bloemen in de beeldende kunst en in het bijzonder in het werk van Bert van Santen. Flora was de Romeinse godin van de bloeiende gewassen. Ze stond voor zinnelijkheid. Haar feest de Floralia werd eind april gevierd. De schilderijen van Bert van Santen zijn op hun beurt een viering. Maar zijn ze dat ondubbelzinnig? Ze roepen de droom op, de verbeeldingskracht, die zwaarmoedig maakt en tegelijkertijd een ideale wereld schetst.

De workshop begint om 19.00 uur en duurt circa drie kwartier. De lezing begint om 20.15 uur en duurt ongeveer een uur. Deelname aan beide activiteiten kost slechts 8,50 euro, voor Museumvrienden 5 euro. Het is ook mogelijk om alleen de lezing te bezoeken, kosten zijn dan 5 euro (Museumvrienden 2,50 euro). Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld: info@flowerartmuseum.nl.