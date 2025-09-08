De Ronde Venen/Uithoorn – Hoe fietsvriendelijk zijn De Ronde Venen en Uithoorn eigenlijk? Die vraag staat centraal in het grootste fietsonderzoek van Nederland, georganiseerd door de Fietsersbond. Inwoners van beide gemeenten worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen via fietsersbond.nl/fietsgemeente. De uitkomsten kunnen bijdragen aan een veiliger, prettiger en beter ingericht fietsnetwerk in de regio.

Fietsen: frustratie of plezier?

Of je nu dagelijks naar school of werk fietst, of in het weekend een rondje maakt langs de Vinkeveense Plassen of het Zijdelmeer, elke fietser heeft wel iets te zeggen over het lokale fietsklimaat. Zijn de fietspaden breed genoeg? Is het wegdek comfortabel? Voel je je veilig in het verkeer?

“Op de fiets merk je direct waar het goed gaat en waar het beter kan”, zegt Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. “We horen graag van inwoners uit De Ronde Venen en Uithoorn hoe zij het fietsen ervaren. Zo helpen zij ons én hun gemeente om stappen vooruit te zetten.”

Van input naar impact

De enquête bevat vragen over praktische zaken zoals de kwaliteit van het wegdek, de beschikbaarheid van fietsenstallingen en de ruimte op fietspaden. Maar ook de beleving telt: hoe prettig is het om in jouw gemeente te fietsen?

De verzamelde gegevens worden door de Fietsersbond geanalyseerd en gedeeld met gemeenten. Lokale vrijwilligers kunnen vervolgens gericht in gesprek met beleidsmakers. “Zo maken we samen het fietsen veiliger en aantrekkelijker, voor jong en oud”, aldus Van Garderen.

De enquête is open tot en met 31 oktober. In 2026 wordt bekendgemaakt welke gemeente zich fietsgemeente van Nederland mag noemen. In de vorige editie gaven bijna 47.000 fietsers hun mening. Vul de enquête in via fietsersbond.nl/fietsgemeente.

Wordt De Ronde Venen of Uithoorn fietsgemeente 2026? Foto: Fietsersbond.