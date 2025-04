Winnende ontwerp kunstwerk Kootparkje bekend

Uithoorn – Drie kunstenaars presenteerden 26 maart in MFA De Kuyper hun ideeën voor het kunstwerk dat gepland is in Kootpark-Oost. Gevolgd door twee stemweken waarbij de verschillende ontwerpideeën op Uithoorndenktmee.nl en ook in de hal van het gemeentehuis te zien waren. Na het tellen van de stemmen ontvingen eerst de kunstenaars de uitslag. Met 137 stemmen kwam Monique Lipsch met haar beeld Tango als winnaar uit de bus.

In totaal werd er 293 keer gestemd, zowel online als met stembriefjes. Het idee voor een gele zitbank (Culminireon) van Nick Ervinck werd tweede met 121 stemmen. Monique Lipsch reageerde verheugd: Wat een verrassing. Dat had ik niet verwacht, toen ik zag hoe vaak de andere ontwerpen waren bekeken online.” Portefeuillehouder Cultuur Pieter Heiliegers is blij, dat er binnen het project Kootpark-Oost ruimte is gemaakt voor kunst. “Ik ben overtuigd van de verbindende rol van kunst in de openbare ruimte. Het kan de identiteit van een buurt versterken.”

Parkje in Kootpark

Er wordt druk gebouwd in Kootpark-Oost en de Sportlaan wordt daarom aangepast. De grote parkeerplaats wordt daarbij op termijn een groen parkje. Buurtbewoners hebben meegedacht over hoe het parkje eruit moet komen te zien, met een grote wens voor water. Ook het kunstwerk dat in het parkje komt, was een idee uit de buurt. Het parkontwerp wordt nog technisch onderzocht. De Sportlaan wordt in twee stappen aangepast. Eerst de weg. In 2026 volgt het middengebied met daarin het kunstwerk. Meer weten over het kunstwerk, waar het komt en wat er tot nu toe is gebeurd? Bezoek het project Kootpark-Oost op www.uithoorndenktmee.nl/kootpark.

Op de foto: Het winnende ontwerp Tango van kunstenaar Monique Lipsch. Foto: Gemeente Uithoorn.