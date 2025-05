Win een gratis fotoshoot

De Ronde Venen – In het weekend van 24 en 25 mei organiseert KunstRondeVenen de tweejaarlijkse Atelier Route, waar ruim zeventig kunstenaars aan deelnemen op vierendertig locaties in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen en Abcoude. De startlocatie, waar van alle deelnemers één werk wordt getoond, is ‘t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 in Mijdrecht. Daar is de brochure te verkrijgen, waarin alle deelnemers en locaties worden vermeld. De brochure is overigens ook op alle deelnemende locaties te verkrijgen. Dat overzicht vind je ook op www.kunstrondevenen.nl. De Atelier Route is op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

De galerie van KunstRondeVenen, in De Lindeboom in Mijdrecht, is een van de locaties waar wordt geëxposeerd. Daar zal keramiek zijn te zien van Anke van Aken-Hofman, en schilderijen van Noëlle Beijne en Marijke Zwart. Frank de Leeuw laat daar zijn realistische schilderijen en tekeningen zien, maar hij zal vooral aandacht geven aan zijn werk als fotograaf. Hij zal bezoekers de mogelijkheid bieden om, door het inleveren van een visitekaartje of een klein briefje (met naam, telefoonnummer of emailadres), deel te nemen aan een ‘Winactie’. Na afloop van de expositie wordt er een visitekaartje of briefje getrokken en degene die dat heeft ingeleverd wint een gratis fotoshoot. Hij stelt zich daarbij een fotoshoot voor, zoals hij die regelmatig doet, met foto’s die hij zowel in de studio als buiten, in de omgeving, maakt. De winnaar mag daarbij zijn persoonlijke wensen aangeven. Wil jij kans maken op deze fotoshoot, kom dan op één van de expositie-dagen ook langs in de galerie.

Foto: aangeleverd.