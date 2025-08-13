Wilnis Festival: vier dagen dorpsgevoel en feestelijkheid

Wilnis – Van woensdag 20 tot en met zaterdag 23 augustus staat Wilnis in het teken van het jaarlijkse dorpsfestival, dat dit jaar zijn 40e editie viert. Wat ooit begon als een kleinschalig initiatief, is uitgegroeid tot een vierdaags evenement waarin traditie, muziek, sport en gemeenschapszin samenkomen. De programmering laat zien hoe het festival zich heeft ontwikkeld tot een ankerpunt in De Ronde Venen.

Woensdag

De woensdag start met een kindermiddag, georganiseerd door JUMBO, waarin de jongste inwoners centraal staan. Schminken, springkussens, brandweerspelen en een kinderdisco zorgen voor een middag vol verwondering en plezier. Later op de dag volgt de inmiddels iconische Klompenrace, een folkloristisch spektakel dat het dorp letterlijk in beweging brengt. De avond wordt afgesloten met optredens van DJ Stijn Wonder, Kafke en Mainstreet, waarmee het festival direct een energieke toon zet.

Donderdag

Op donderdag verschuift de aandacht naar de oudere generatie. De 55+ middag biedt een moment van rust, herkenning en ontmoeting, met muziek en versnaperingen in een vertrouwde setting. In de avonduren wordt het feest voortgezet met artiesten als Henk Wijngaard en Tilt, die zorgen voor een mix van nostalgie en feestvreugde. De kermis draait ondertussen op volle toeren en het terras biedt gelegenheid tot informeel samenzijn.

Vrijdag

Vrijdag staat in het teken van sportieve activiteit en sociale verbinding. Het Nexum Beachvolleybaltoernooi trekt teams uit de regio en laat zien hoe sport en dorpsplezier hand in hand gaan. De vrijdagmiddagborrel – inmiddels een vaste waarde – fungeert als ontmoetingsplek voor collega’s, ondernemers en vrienden. ’s Avonds zorgen Sven Versteeg, Knockout en opnieuw DJ Stijn Wonder voor een muzikale explosie in de feesttent.

Zaterdag

De zaterdag begint met een voetvolleytoernooi, waarin balvaardigheid en teamgeest centraal staan. Het is een sportieve afsluiter die past bij de dynamiek van het festival. De avond biedt een knallende finale met optredens van Mark Fledderman, NoColour en DJ Stijn Wonder, die als vaste waarde het muzikale hart van het festival vormt. De feesttent sluit pas om 02.00 uur, waarmee ruimte wordt geboden aan een uitbundige afsluiting.

Dorpsleven

Het Wilnis Festival is meer dan een reeks activiteiten; het is een weerspiegeling van het dorpsleven. In een tijd waarin digitalisering en individualisering de boventoon voeren, biedt dit evenement een tegenwicht in de vorm van ontmoeting, herkenning en gezamenlijkheid. De 40e editie belooft niet alleen feestelijk te zijn, maar ook betekenisvol; een moment waarop Wilnis zichzelf viert, met open armen en een kloppend hart.

Op de foto: Wilnis Festival: vier dagen dorpsgevoel en feestelijkheid. Foto: Wilnis Festival.