Westeinder schoonmaak: Zo’n 1.200 kilo afval!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 14 maart vond de jaarlijkse Westeinder Schoonmaakactie plaats. De deelnemers werden op deze NLdoet dag ontvangen door de initiatiefnemers van SPIE met koffie of thee met een heerlijke koek. Na een kort overleg en verdeling van de locaties was het tijd om de handen uit de mouwen te gaan steken.

Onder de deelnemers dit jaar opnieuw enkele leden van het college, waaronder burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Sven Spaargaren. De klus werd serieus uitgevoerd, er zijn gewaagde pogingen ondernomen om ook dat ene verre stuk plastic, deels verstopt onder begroeiing, uit het water te ‘happeren’.

Na zo’n twee uur verzamelden de eerste pramen, bokken en andere boten zich bij de Kolenhaven, allen goed gevuld met opgeviste afval, plastic, oud hout en attributen die niet thuis horen in het water. De vuilniswagen van Meerlanden stond al klaar om alle spullen mee te nemen. Voor alle deelnemers stond in de brasserie van de Nieuwe Meer de beloning klaar, een heerlijke kom erwtensoep. In totaal is zo’n 1.200 kilo vuilnis uit de Westeinder gehaald.

Het bestuur van SPIE wil alle deelnemers bedanken voor hun inzet. De Westeinder is dankzij al deze kanjers weer een stuk schoner en klaar om een zomer lang van te gaan genieten.

Foto’s: www.kicksfotos.nl