Werkzaamheden kruising N201/Hoofdweg tussen Mijdrecht en Vinkeveen

De Ronde Venen – Van donderdag 18 september 20.00 uur tot maandag 22 september 06.00 uur wordt gewerkt aan de Provincialeweg (N201) tussen Mijdrecht en Vinkeveen. De weg is afgesloten bij het kruispunt met de Hoofdweg en de Ingenieur Enschedeweg (N212).

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dura Vermeer in opdracht van de provincie Utrecht. Het kruispunt wordt voorzien van een plateaudrempel (verhoging) en de maximumsnelheid ter plaatse wordt verlaagd naar 60 kilometer per uur. Ook wordt de fietsoversteek breder gemaakt. Dit om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren.

Bereikbaarheid en omleiding

Tijdens de werkzaamheden is het kruispunt afgesloten voor autoverkeer. Bestemmingsverkeer tussen de Veenweg in Mijdrecht en de Herenweg in Vinkeveen kan gebruikmaken van de parallelwegen. Verkeersregelaars zijn aanwezig om dit in goede banen te leiden. Overig verkeer vanuit Vinkeveen en Mijdrecht wordt omgeleid via de Veenweg, Mijdrechtse Dwarsweg, Waverbancken, Plevierenlaan, Roerdompstraat, Kerklaan en Herenweg. Voor doorgaand verkeer tussen Uithoorn en Vinkeveen geldt een omleiding via de A9 en A2.

Bereikbaarheid voor fietsers

Fietsverkeer parallel aan de N201 kan langs de werkzaamheden via het fietspad/parallelweg. De aansluiting van de Hoofdweg aan de noordzijde richting Waverveen blijft beschikbaar voor fietsers. De fietsverbinding vanaf Waverveen richting Wilnis is afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Mijdrechtse Dwarsweg, de Veenweg, de Waverse Zijweg en vervolgen hun route via de Poeldijk en Cliffordweg naar de Hoofdweg. Deze omleidingsroute geldt in beide richtingen en staat met gele borden langs de weg aangegeven.

Hoogtebeperking vrachtverkeer

De omleidingsroute voor lokaal verkeer kent een hoogtebeperking van 3,5 meter bij het viaduct N201/Herenweg. Vrachtverkeer hoger dan 3,5 meter wordt door verkeersregelaars bij de af- en toerit van de A2 bij Vinkeveen gecontroleerd en indien nodig verwezen naar de grootschalige omleiding via de A2 en A9.

Bij slecht weer, zoals langdurige regen, kan het werk worden uitgesteld. Asfalteren is dan niet mogelijk. Wijzigingen in de planning worden gemeld via de website van de provincie Utrecht en in de BouwApp externe link.

Op de foto: Werkzaamheden op de kruising N201/Hoofdweg tussen Mijdrecht en Vinkeveen. Foto: Provincie Utrecht.