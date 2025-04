Welvaartsniveau Uithoorn gestegen

Uithoorn – Het welvaartsniveau in Uithoorn is de afgelopen tien jaar gestegen, hoewel minder snel dan in vergelijkbare gemeenten. Deze stijging is te danken aan verschillende factoren, waaronder verbeteringen in arbeidsparticipatie, opleidingsniveau en inkomen.

Een toename in de arbeidsparticipatie heeft bijgedragen aan de stijging van het welvaartsniveau. Meer mensen zijn aan het werk, wat leidt tot hogere inkomens en een betere economische situatie voor huishoudens.

Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau in Uithoorn ligt boven het landelijk gemiddelde, wat betekent dat relatief veel inwoners een hbo- of universitaire opleiding hebben afgerond. Dit hogere opleidingsniveau draagt bij aan betere banen en hogere inkomens, wat de welvaart verhoogt.

Inkomen

Het gemiddelde inkomen in Uithoorn is gestegen, wat een directe invloed heeft op het welvaartsniveau. Hogere inkomens zorgen voor meer bestedingsruimte en een betere levensstandaard voor de inwoners. De stijging van het welvaartsniveau is niet gelijk verdeeld over alle bevolkingsgroepen. Vooral huishoudens met een hoger opleidingsniveau en een stabiele baan hebben geprofiteerd van de economische groei. Daarnaast hebben jongere generaties, die vaak beter opgeleid zijn, een grotere bijdrage geleverd aan de stijging van het welvaartsniveau. Echter, sommige wijken zoals het Glastuinbouwgebied hebben een daling in welvaart ervaren, terwijl gebieden zoals het Bedrijventerrein juist een stijging hebben gezien.

De stijging van het welvaartsniveau in Uithoorn is het resultaat van verbeterde arbeidsparticipatie, hogere opleidingsniveaus en stijgende inkomens. Deze factoren hebben vooral positieve effecten gehad op huishoudens met een hoger opleidingsniveau en stabiele banen, terwijl sommige wijken minder hebben geprofiteerd.

