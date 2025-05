Wekelijkse training voor herstel na kanker

Mijdrecht – Beweging speelt een belangrijke rol bij het herstel na kanker. In het kader daarvan organiseert Inloophuis ’t Anker, Karekiet 49, in Mijdrecht elke donderdag van 15.00 tot 15.45 uur de wekelijkse training Beweeg je Sterk, speciaal voor mensen die leven met of na kanker. Onder begeleiding van Gerda Schijff en oncologisch fysiotherapeut Stasja Tersteeg werk je in een veilige en rustige omgeving aan je fitheid, kracht en energie. Kosten bedragen € 3,– per sessie. Aanmelden: mail secretariaat@inloophuishetanker.nl of via Mirjam Berk, tel. 06 – 38230334.

Deelnemers ervaren de sessies als een waardevolle stap in hun herstel: laagdrempelig, persoonlijk en effectief. Of je nu net begint met bewegen of al wat verder bent, je bent van harte welkom. Wil je eerst ontdekken of het iets voor jou is? Doe dan mee met een gratis proefles.

Foto: aangeleverd.