Weiland wordt woonwijk, 297 woningen op Bon-gronden Abcoude 

Abcoude – Een grote mijlpaal in de toekomstplannen voor de Bon-gronden in Abcoude: er komen maximaal 297 woningen en mogelijk een basisschool. De intentieovereenkomst tussen de gemeente en de Bon Exploitatiemaatschappij Maarssen is hiervoor ondertekend. De volgende stap is het opstellen van het Ruimtelijk Kader. De Bon-gronden liggen tussen de carpool A2, de nieuwe brandweerkazerne en de L-vormige randen van al bestaande woonwijken.

Er komen grondgebonden woningen en appartementen, sociale huur-, betaalbare koop- en vrijesectorwoningen. De Vereniging Het dik voor elkaar huis Abcoude wil graag CPO-woningen realiseren. In een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) neemt een groep mensen het initiatief om woningen ontwikkelen. Deze groep toekomstige buren bepaalt samen hoe het project eruit komt te zien. Daarbij vormen zij een gemeenschap waarbij de bewoners elkaar ook kunnen ondersteunen. De eigenaar van de Bon-gronden onderzoekt samen met de Vereniging of deze woningen hier gerealiseerd kunnen worden. De gemeente en de eigenaar van de Bon-gronden hebben daarnaast afgesproken om te onderzoeken of er een basisschool kan komen.

‘Gevarieerde woonwijk’

Wethouder Cees van Uden (Ruimtelijke projecten) is blij met de voortgang in het project: “Met deze intentieovereenkomst zetten we een grote stap richting een toekomstbestendige en gevarieerde wijk in Abcoude. We werken niet alleen aan de bouw van woningen, maar maken ook ruimte voor maatschappelijke voorzieningen zoals een basisschool én vernieuwende woonvormen zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat laatste biedt bewoners de kans om samen hun eigen gebouw te ontwerpen en zo een hechte gemeenschap op te bouwen. Dat maakt dit plan waardevol voor heel Abcoude.”

In het Ruimtelijk Kader komt te staan op welke manier het plangebied ingevuld wordt. Hierbij wordt de omgeving betrokken en geïnformeerd. De partijen zijn van plan om in het najaar van 2025 het Kader voor te leggen aan de gemeenteraad.

Daan Huitink (links), Piet Bon (midden) en Cees van Uden ondertekenden de intentieovereenkomst op locatie. Foto: aangeleverd.