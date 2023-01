Weer Groep 8 Feest in N201 Aalsmeer

Aalsmeer – Alle groep 8 leerlingen van Aalsmeer en Kudelstaart opgelet! Op vrijdag 27 januari zijn jullie eindelijk aan de beurt om een geweldig feest te beleven. Club N201 opent zijn deuren voor een speciaal feest voor alle aanstaande brugklassers. Alle negen basisscholen van Aalsmeer en Kudelstaart zijn uitgenodigd en het belooft voor de achttiende keer een gigantisch feest te worden. Het recept voor het feest is al jaren hetzelfde: DJ’s, confetti, lekkere muziek, battles en heel veel gezelligheid. De kaarten worden uitgedeeld door de meesters en juffen van groep 8. Bij binnenkomst van het feest wordt aan de deur de entreeprijs van 6 euro betaald. In deze kosten zit een consumptie en wat lekkers. Ook de garderobe is inclusief. Verdere consumpties worden voor 2,50 euro verkocht.

Het Groep 8 Feest is een initiatief van Eric Spaargaren en wordt georganiseerd in samenwerking met gro-up Buurtwerk. Een line up van verschillende lokale DJ’s zorgen voor de beste muziek. Via de Instagram pagina (@groep8feest) kun je jouw lievelingslied alvast aanvragen.

White en Neon

De meesters en juffen van groep 8 zijn van harte welkom om te komen kijken/feesten. Het Groep 8 Feest begint 27 januari om 19.30 uur en de deur sluit al om 20.30 uur. Tot 22.30 uur wordt er gefeest in de discotheek langs de Zwarteweg. De deur zal opengaan vanaf 22.15 uur. Daarna kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij de deur van de N201. De organisatie roept alle groep 8-ers op om in witte en neon/fluor kleding te komen. Ouders worden gevraagd om rekening te houden met de beperkte parkeerruimte. Meer informatie (ook voor ouders) is te vinden op de website: www.groep8feest.nl.

Foto: Laurens Niezen Fotografie (Groep 8 Feest in 2022).