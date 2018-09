Country concertserie in De Oude Veiling

Aalsmeer – Na een grondige metamorfose is De Oude Veiling in de Marktstraat in Aalsmeer weer open. Door de gemeente is aan Pieter Groenveld gevraagd of hij zijn concertserie hier weer zou willen continueren en hier heeft de ‘countryman’ gehoor aan gegeven.

Tot nu toe vastgelegd zijn:

* David Olney met Daniel Seymour (USA) op zondag 21 oktober.

* Ad Vanderveen Trio (NL/Canada) op zondag 4 november.

* The Lasses (NL) op zondag 16 december.

* CCC Inc. (NL) op zaterdag 9 maart 2019 vanaf 20.00 uur.

* John Gorka (USA) op zondag 7 april.

* Amanda Rheaume Trio (Canada) op zondag 28 april.

De zondagmiddagconcerten beginnen allen om 15.00 uur. De entree is 15 of 20 euro. Kaarten reserveren kan al via scr@pietergroenveld.com.