Weer boeken lenen en lezen in bibliotheek

Aalsmeer – Vanaf donderdag 20 mei november is de bibliotheek in Aalsmeer in de Marktstraat weer ‘gewoon’ geopend. Ook in de bibliotheken in Amstelveen en Uithoorn zijn bezoekers welkom. De afgelopen maanden konden er alleen boeken gereserveerd worden en vonden activiteiten online plaats. Leden mogen nu weer zelf boeken uitzoeken. Bovendien kan een plekje gereserveerd worden om in de bibliotheek te studeren, te werken of te lezen. Ook activiteiten voor kleine groepen, zoals de Maakplaats en de Dementheek gaan de komende tijd weer van start.

Zorgen om jeugd

Na de afgelopen persconferentie over de versoepelingen lieten mensen massaal van zich horen op social media, onder de hashtag #OpenDeBieb. Premier Rutte maakte snel daarna bekend dat bibliotheken toch open mogen bij stap twee van de heropening, als gevolg van kritische vragen vanuit de Tweede Kamer. En daar is Daphne Janson (directeur Bibliotheek Amstelland) blij mee: “Ik zie dat er zoveel minder geleend en dus gelezen wordt. Zeker voor de jeugd maak ik me daar echt zorgen om. Ze lopen een achterstand op die ze niet zomaar inhalen.”

Andere activiteiten

Janson is verheugd dat er ook weer activiteiten georganiseerd mogen worden in de bibliotheek: “Veel mensen hebben bijvoorbeeld hulp nodig op het digitale vlak. In coronatijd is die behoefte alleen maar toegenomen. Nu kunnen wij ze weer helpen. Ook de scholieren, die middenin hun examenperiode zitten, mogen we gelukkig weer een rustige studieplek aanbieden. We kijken er naar uit om iedereen weer te begroeten.”

Kijk op de website www.debibliotheekamstelland.nl voor openingstijden, meer informatie, activiteiten of het reserveren van een studie- of werkplek.