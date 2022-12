Weekend vol schaatsplezier!

Aalsmeer – Wie had dat gedacht, schaatsen op (natuur)ijs in slechts enkele dagen tijd. Koning Winter kondigde zich vorig weekend aan en op dinsdag 13 december werden in diverse plaatsen in Nederland al de eerste ijsbanen geopend. Het bleef vriezen en het ijs op sloten, vijvers en plassen werd dikker én zorgde afgelopen zaterdag 17 en zondag 18 december voor schaatsplezier. Vooral zondag werden massaal de ijzers ondergebonden. Er werd geschaatst in Oosteinde, bij de Molenvliet, bij de Stommeerkade en zelfs op de Kleine Poel, alhoewel menigeen dit nog wel gedurfd vond. En met verbazing is gekeken naar de ‘eenzame’ schaatsers op de Grote Poel, nabij de watertoren.

Skeelerbaan

In Kudelstaart konden rondjes geschaatst worden op de opgespoten skeelerbaan. Overal in Nederland landijsbanen, dan ook in Kudelstaart vonden de leden van Schaatstrainingsgroep VZOD. Zaterdagavond werd door een groep vrijwilligers gestart met sproeien en de hele nacht is doorgewerkt om een mooie, gladde baan te creëren. En met succes, zondag om negen uur in de ochtend kon de baan met een ijsvloer van zo’n 3 centimeter geopend worden. Het nieuws werd snel verspreid en na een ietwat mager begin van gemiddeld 50 schaatsers op de baan, was na enkele uren het aantal verdubbeld en bleef het de hele middag een komen en gaan van schaatsliefhebbers. Bij een schaatsbaan hoort warme chocolademelk en zelfs hier had VZOD voor gezorgd. Het warme drankje vond gretig aftrek.

Om zes uur nam de drukte af en waren nog zo’n twintig schaatsers actief op de baan. Gezien de voorspellingen met regen en dus ijzel op komst (code oranje) zijn de vrijwilligers gaan opruimen en werd om zeven uur het hek gesloten. Het schaatsplezier was van korte duur, de temperatuur is inmiddels naar ver boven nul gestegen. Echter, de winter moet officieel nog beginnen, dus wie weet wat Koning Winter in januari of februari nog in petto heeft. Alle lof voor de vrijwilligers van schaatstrainingsgroep VZOD. Ze hebben vele inwoners getrakteerd op een heerlijke schaatsdag. Er is volop genoten van deze winterpret.

Schaatsbaan in Kudelstaart. Foto’s: www.kicksfotos.nl