Week van de Ontmoeting in De Ronde Venen

De Ronde Venen – De Ronde Venen staat van donderdag 25 september tot en met woensdag 1 oktober in het teken van verbinding en contact. Tijdens de Week van de Ontmoeting, onderdeel van de landelijke campagne ‘Een tegen Eenzaamheid’, worden inwoners uitgenodigd om elkaar te ontmoeten, samen activiteiten te ondernemen en eenzaamheid bespreekbaar te maken.

Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk vraagstuk, ook in de gemeente. Vaak is een simpel praatje, een gedeelde maaltijd of een gezamenlijke wandeling al genoeg om iemand zich gezien te laten voelen. Daarom bundelen lokale organisaties, vrijwilligers en betrokken inwoners hun krachten om een week vol laagdrempelige en verbindende activiteiten te organiseren.

De Week van de Ontmoeting biedt een breed scala aan activiteiten: van bloemschikken en zingen tot wandelen, cabaret, sport en samen eten. Er is voor ieder wat wils, ongeacht leeftijd of achtergrond. De activiteiten worden georganiseerd door lokale verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en enthousiaste buurtbewoners.

Een activiteit gepland in deze periode of wil je speciaal iets organiseren voor de Week van de Ontmoeting? Meld deze dan uiterlijk vrijdag 12 september aan via luisterpunt@stichtingsamens.nl. Zowel nieuwe initiatieven als bestaande bijeenkomsten zijn welkom. Denk aan een buurtwandeling, kookworkshop, open dag, kaartavond of biljartmiddag. Alle aangemelde activiteiten worden gebundeld en vanaf 19 september gepubliceerd op www.stichtingsamens.nl/eenzaamheid, zodat inwoners eenvoudig kunnen zien wat er te doen is.

De aftrap van de Week van de Ontmoeting vindt donderdag 25 september plaats op de weekmarkt in Mijdrecht. Diverse deelnemende organisaties zijn daar aanwezig met een informatiestand. Bezoekers kunnen terecht voor een gesprek, informatie over activiteiten en natuurlijk een kop koffie. In De Ronde Venen werkt Stichting Samens samen met een brede coalitie van organisaties, waaronder Bibliotheek Utrechtse Venen, Buurtgezinnen, Cazas, Eiland van Hein, Gezinsbuddy, Gezonde Venen, ’t Gilde, Gouderdom, Handje Helpen, Kwadraad, NPV De Ronde Venen, OBV Abcoude/Baambrugge, Senior Sportief Actief, Stichting De Paraplu, St. Tjitze Hesselius, Thuisgekookt en Zonnebloem Wilnis/De Hoef.

Foto: aangeleverd.