Waterwolftunnel maar één nacht afgesloten!

Regio – De provincie Noord-Holland werkt in de avond en nacht van 6 op 7 november aan het Amstelaquaduct onder de Amstel (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen). En in de avond en nacht van 7 op 8 november aan de Waterwolftunnel onder de Ringvaart (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer) bij de N201.

Update: De werkzaamheden aan de Waterwolftunnel kunnen in 1 nacht worden uitgevoerd. Eerder dacht de provincie twee avonden/nachten nodig te hebben voor onderhoud. De afsluiting in de avond en nacht van 8 op 9 november gaat niet door. De Waterwolftunnel is alleen afgesloten van vrijdagavond 7 november 19.00 uur tot zaterdagochtend 8 november 6.00 uur.

Werkzaamheden Amstelaquaduct

De N201 ter hoogte van het Amstelaquaduct is afgesloten van donderdagavond 6 november 20.00 uur tot vrijdagochtend 7 november 5.00 uur. Verkeer op de N201 wordt met bebording omgeleid via de A2, A4 en A9.

Onderhoud en controle tunnel

Om de onderhoudswerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt de Waterwolftunnel volledig afgesloten van vrijdagavond 7 november 19.00 uur tot zaterdagochtend 8 november 6.00 uur. Verkeer op de N201 wordt met bebording omgeleid tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer via de N231 en de N232. Verkeer vanaf de Middenweg wordt met bebording omgeleid via de Machineweg.

De provincie onderhoudt dan de technische installaties in de tunnel, reinigt de wanden en markeringen, controleert de veiligheidsmiddelen en reinigt de riolering. Ook wordt zwerfvuil verwijderd en gemaaid. Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.