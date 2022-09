Watertoren alle zondagen in september open

Aalsmeer – De komende zondagen van september is de Aalsmeerse watertoren geopend om te bezichtigen en uiteraard om te beklimmen. Van 13.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers – na het binneninterieur te hebben bewonderd – de ruim 200 treden naar boven nemen om daarna op de buitentrans te genieten van een spectaculair uitzicht over Aalsmeer en verre regio. De trans op circa 50 meter hoogte kan rondom bewandeld worden, waardoor alle hoeken van de omgeving van Aalsmeer te zien zijn. Bij helder weer is zelfs de Domtoren in Utrecht te bewonderen!

Monumentendag en Kunstroute

Op zondag 11 september is het nationale monumentendag, en meestentijds trekt de Aalsmeerse watertoren op deze dag ook veel mensen uit de omliggende gemeenten. Op zaterdag 17 september is de watertoren extra geopend van 12.00 tot 17.00 uur in verband met de Kunstroute. In de watertoren wordt de kinderkunst getoond, gemaakt door kinderen van de basisscholen uit Kudelstaart. Uiteraard is de watertoren ook op zondag 18 september geopend in het kader van de Kunstroute, eveneens van 12.00 tot 17.00 uur. Op 28 september is dan de gebruikelijke openstelling van 13.00 tot 17.00 uur. De watertoren beklimmen kost 2 euro per persoon, voor kinderen is het tarief slechts 1 euro. Kijk voor meer informatie over de watertoren op de website: www.aalsmeer-watertoren.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl. (De lichtshow op de watertoren afgelopen zaterdag 3 september tijdens Vuur en Licht op het Water)