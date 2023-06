Warme maar geslaagde jaarmarkt Kudelstaart

Kudelstaart – Woensdag 21 juni was het winkelcentrum en een deel van de Einsteinstraat in Kudelstaart weer omgetoverd tot een feestelijke markt. Diverse kramen in de Einsteinstraat boden allerlei mooie, handige en smakelijke producten en een bezoekje leverde dan ook in de meeste gevallen een volle tas op. Na het braderie-shoppen lonkt een terrasje natuurlijk en de dorst kon prima gelest worden op het winkelplein waar muziek en ontmoeting centraal stonden. De zon was ook flink aanwezig maar dat deerde de jonge Omnia-gymnasten in het geheel niet: zij gaven een wervelende show weg die op een mooi applaus kon rekenen. Voor iedereen bleek de jaarmarkt weer een schot in de roos te zijn, als geslaagd onderdeel van de Kudelstaartse Feestweek. Foto: www.kicksfotos.nl.