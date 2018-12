Warme kerst in bieb met Joris’ Kerstboom

Amstelveen – In de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein staat van 6 tot en met 24 december een Joris’ Kerstboom. De ‘Joris’ Kerstboom’ is gebaseerd op het KRO-NCRV tv-programma van presentator Joris Linssen waarin hij mensen uitnodigt een boodschap voor een dierbare in de boom te hangen en hun verhaal te delen. In de bibliotheek kunnen bezoekers de komende tijd hetzelfde doen.

In 183 bibliotheekvestigingen door heel Nederland staat in de maand december een opgetuigde kerstboom. Bezoekers worden uitgenodigd om hun dierbaren in het licht te zetten. In Bibliotheek Amstelveen Stadsplein staat vanaf 6 december ook een grote kerstboom klaar.

Mooie kerstboodschappen

Bij de kerstboom in de Bibliotheek staat een tafel met kerstballen. Deze kunnen bezoekers vullen met hun persoonlijke boodschap, een tekening of een foto van een persoon die veel voor hen betekent. Ze kunnen op die manier een reddende engel bedanken, sorry zeggen of een hechte vriendschap vieren. Zo groeit de boom uit tot een echte Joris’ Kerstboom.

Gesprek tijdens de kerst

De kerstboom vol kerstgedachten wordt een ontmoetingsplaats. Het versieren en ophangen van de kerstballen kan leiden tot mooie gesprekken bij de kerstboom. Erg waardevol voor veel mensen in de dagen voor Kerst. In de Bibliotheek is op werkdagen in de periode van 10 december tot en met 21 december van 16.00 uur tot 17.00 uur een bibliotheekmedewerker aanwezig om mensen op weg te helpen en een luisterend oor te bieden.