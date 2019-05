Wapensteen in Oude Raadhuis wordt gerenoveerd

Aalsmeer – De achttiende eeuwse wapensteen in de gevel boven de toegangsdeur van museum het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat wordt gerestaureerd. Abels, een bekend gevelrestaurateur uit Amsterdam, zal de komende weken de restauratie ter hand nemen. Het bestuur van de stichting Beheer Oude Raadhuis kon deze opdracht verlenen, mede door de financiële bijdrage van de Rabobank.

Abels restaureerde al vele gevelstenen, met name aan de vele historische panden in Amsterdam. Hij begint zijn werkzaamheden met een uitgebreid kleurenonderzoek, zodat de wapensteen weer in zijn authentieke kleur wordt teruggebracht. Ook de ongeregeldheden worden onder handen genomen en voor de nodige bescherming wordt de gevelsteen opnieuw gepolychromeerd.

Het Oude Raadhuis is een Rijksmonument en is al jaren expositieruimte van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA). Het beheer van het gebouw is sinds 2015 in handen van de stichting Beheer Oude Raadhuis Aalsmeer (BORA), die zich tot doel heeft gesteld het monumentale pand te beheren en te behouden voor de Aalsmeerse bevolking.