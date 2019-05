Wandelexcursie met Natuurgroep

Aalsmeer – In het kader van de Nationale vogelweek, die duurt van zaterdag 11 tot en met 19 mei, organiseert Natuurgroep Aalsmeer op zondag 19 mei een wandelexcursie in het recreatiegebied rond de sportvelden in Kudelstaart.

Ook om de hoek in Kudelstaart en Aalsmeer zijn er vogels die elk jaar een lange reis vanuit Afrika maken en speciaal naar dat ene recreatiegebied komen om daar hun jongen groot te brengen en in het najaar diezelfde reis weer terug maken! Vogels soms niet veel groter dan een duim en 10 keer lichter dan een luciferdoosje!

In deze excursie gaat de groep op zoek naar vogels en laten leden van de Natuurgroep zien wat ze nodig hebben zodat ze de reis niet voor niets maken. Dankzij broedvogelonderzoek dat de afgelopen drie jaar in dit gebied is uitgevoerd zijn er in samenwerking met de gemeente Aalsmeer eenvoudige afspraken gemaakt over een aangepast maaibeheer waardoor bij het sportpark en in de directe omgeving daarvan met name de oever- en rietvogels duidelijk zijn toegenomen.

Tijdens de excursie gaan de deelnemers onder meer kennismaken met een uitgesproken rietvogel als de Kleine Karekiet, maar ook met de spectaculaire Gele Kwikstaart en wie weet de prachtige Blauwborst! Natuurlijk worden ook de lokale Kudelstaartse vogels niet vergeten. Mis dit spektakel niet en meld je aan via natuurgroepaalsmeer@gmail.com. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt!