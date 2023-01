‘Walk of Fame’ tijdelijk weg uit Zijdstraat

Aalsmeer – De werkzaamheden in de Zijdstraat zijn weer opgepakt en nieuwe leidingen en kabels worden nu gelegd in het tweede gedeelte van de winkelstraat richting Dorpsstraat. Alvast ter voorbereiding zijn afgelopen vrijdag 13 januari alle tegels van de ‘Walk of Fame’ verwijderd en veilig opgeslagen om na de herinrichting weer een plaatsje te krijgen in de Zijdstraat.

De ‘Walk of Fame’ bestaat uit een serie van sterren uit de soapseries ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ en ‘Onderweg naar Morgen’ en is ongeveer twintig jaar geleden geschonken aan Aalsmeer door Joop van den Ende van Showbizz City.

Na de dodelijke aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries in juli 2021 kwam de ‘Walk of Fame’ weer volop in de belangstelling. Peter R. de Vries was in mei 2001 in Aalsmeer om zijn eigen tegel te onthullen. Na zijn overlijden was bij zijn ‘ster’ een gedenkplek ingericht en werden veel bloemen en lieve berichtjes neergelegd.

Voordat de ‘Walk of Fame’ weer terugkomt in de winkelstraat krijgen de tegels eerst een opknapbeurt. Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum is voornemens om meer BN’ers te benaderen om hun namen te laten vereeuwigen op een ‘ster’, zodat een grotere herinnering gemaakt kan worden aan de vele programma’s en series die zijn en worden opgenomen in Studio’s Aalsmeer.