‘Waarom doe je zoiets? Het is niet nodig!’

Mijdrecht – In Mijdrecht, tegenover het Hertenkamp, staat een ruilkast met boeken en verse eieren. Het idee is simpel en hartverwarmend: je kunt boeken meenemen om te lezen en ze ruilen voor boeken die je zelf al uit hebt. De eieren zijn te koop voor een klein bedrag, dat je op basis van vertrouwen in een geldkistje kunt achterlaten. Een prachtig initiatief van een betrokken buurtbewoner, die met zorg en toewijding dit kastje heeft getimmerd. Zo draagt hij bij aan de saamhorigheid en de circulaire economie in de wijk. Zulke bewonersinitiatieven zien we steeds vaker in onze gemeente; en dat is iets om trots op te zijn.

Geldkistje gestolen

Helaas hangt er nu een briefje aan het kastje met de volgende tekst: ‘Hoi buurtgenoten, van de week is ons geldkistje gestolen. Dit vinden wij erg jammer. Ook worden helaas nog regelmatig eieren meegenomen zonder te betalen. Graag nogmaals het verzoek om eerlijk met dit kastje om te gaan. Dit houdt het leuk, ook voor onze kippen. Bedankt!’

Het is verdrietig dat dit gebeurt. Want zulke mooie initiatieven kunnen alleen bestaan op basis van vertrouwen. Wie doet nou zoiets? Het is echt niet nodig. Laten we, ondanks alles, blijven geloven in het goede van de mens. Misschien heeft degene die dit gedaan heeft het uit pure noodzaak gedaan. Dat is schrijnend – en beschamend – als je zover moet gaan om het hoofd boven water te houden. Maar in Nederland is er gelukkig hulp beschikbaar. Vaak meer dan mensen weten.

De Groene Hart Pas

In onze gemeente is er bijvoorbeeld een Voedselbank. Daarnaast bestaat er sinds kort de mogelijkheid om de Groene Hart Pas aan te vragen, speciaal voor inwoners met een laag inkomen. Voor wie moeite heeft om rond te komen, biedt deze pas een steuntje in de rug. Met de Groene Hart Pas ontvang je een persoonlijk tegoed dat je kunt besteden aan sport, cultuur of onderwijs. Het bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt aan de betreffende organisatie – je ontvangt dus geen contant geld. Ook krijg je korting op diverse lokale activiteiten. Je komt in aanmerking als je inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm bedraagt. Op www.groenehartpas.nl vind je alle informatie en kun je zien of je in aanmerking komt.

Kies eieren voor je geld

De boodschap is duidelijk: in De Ronde Venen hoef je geen geldkistjes of eieren te stelen. Er zijn voldoende voorzieningen om iedereen te helpen die het nodig heeft. Dus kies eieren voor je geld en maak gebruik van de hulp die er is. Wees er als de kippen bij, maar laat de eieren van de kippen staan. Natuurlijk mag iedereen gebruikmaken van de ruilkasten in onze gemeente. Maar wel volgens de spelregels. Want alleen dan blijft het leuk, voor iedereen.

Op de foto: In De Ronde Venen hoef je geen geldkistjes of eieren te stelen. Foto: Peter Pos.